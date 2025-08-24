В Новороссийске до конца года планируют собрать 11 тысяч т винограда

До конца 2025 года в Новороссийске планируют собрать около 11 тыс. т винограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уборка урожая в этом году началась в Абрау-Дюрсо. Сорт «шардоне», растущий на склонах Больших Хуторов, созрел раньше других. Специалисты собирают ягоды вручную для сохранения их вида и вкуса.

«Качество урожая радует, даже несмотря на засушливое лето. Уборочная кампания растянется до октября, так что впереди еще месяцы упорных усилий»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина