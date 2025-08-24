В Сочи ожидаются смерчи и грозы

24 и 25 августа на территории Сочи прогнозируются смерчи и грозы. Все службы города работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 24 августа, а также ночью и утром 25 августа на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем. Гроза на территории Сочи и Сириуса местами ожидается ночью и утром 25 августа. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Пляжи будут работать исходя из погодных условий. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять необходимые меры предосторожности.

Алина Зорина