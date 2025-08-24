В аэропорту Казани задерживаются более 30 рейсов

В казанском аэропорту задерживаются более 30 рейсов как на вылет, так и на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Ранее в воздушной гавани Казани почти 12 часов действовал режим «Ковер».

Вылеты задерживаются по нескольким направлениям. Рейс в Новокузнецк перенесен с 00:35 до 13:35, в Бишкек — с 00:40 до 09:40, в Дубай — с 01:10 до 22:50, а в Белград — с 02:05 до 12:45. Задержки также затрагивают рейсы в Нарьян-Мар, Сочи, Махачкалу, Екатеринбург, Ташкент, Мурманск, Санкт-Петербург, Шереметьево, Ереван, Анталью, Минеральные Воды, Новосибирск, Саранск и Калининград.

В казанский аэропорт с опозданием прибывают рейсы из Астаны, Томска, Алматы, Омска, Новокузнецка, Сочи, Бишкека, Антальи, Шереметьево и Санкт-Петербурга.

Несколько рейсов из Казани были отменены. Не состоялись два рейса до Шереметьево, запланированные на 06:45 и 08:55, а также один рейс в Стамбул, который должен был вылететь в 09:00.

Режим беспилотной опасности действовал в Татарстане с 18:05 23 августа до 08:07 25 августа. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над территорией республики.

Влас Северин