Жительница Евпатории сбила ребенка на электроскутере

Госавтоинспекция Евпатории установила личность 46-летней местной жительницы, которая 23 августа 2025 года на электроскутере сбила шестилетнюю девочку и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

ДТП произошло около 13:50 мск в Пляжном переулке. Жительница Евпатории ехала на электроскутере со стороны Набережной Терешковой в направлении улицы Революции и сбила идущего навстречу ребенка. После столкновения женщина скрылась с места аварии. Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами.

В ходе проверки выяснилось, что нарушительница ранее привлекалась к административной ответственности. В мае 2025 года она отказалась от медицинского освидетельствования, за что получила штраф 45 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

В отношении жительницы Евпатории составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления), по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление места ДТП). Возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения). Ведется расследование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, надзорный орган поставил на контроль установление обстоятельств ДТП. Проводится проверка.

Алина Зорина