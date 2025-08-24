В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

На территории Республики Крым и Севастополя объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Повышенная пожароопасность сохранится на территории Крыма и Севастополя с 25 по 28 августа. С 1 мая 2025 года на полуострове установлен особый противопожарный режим.

Министерство напоминает жителям, что в этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах. Нельзя сжигать сухую траву и бросать горящие спички и окурки.

Алина Зорина