Над Республикой Крым и другими регионами России сбили 95 БПЛА

В течение прошедшей ночи над 14 регионами России, в том числе над Республикой Крым, уничтожили 95 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской и Новгородской областей. БПЛА также сбиты над Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

Кроме того, в период с 17:00 до 23:30 мск уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.

Информация о разрушениях на территории Крыма не поступала.

Алина Зорина