В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Всего за время действия ограничений в казанской воздушной гавани, 12 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Отмечается, что меры предпринимались для безопасности полетов.

В Татарстане в 18:05 по московскому времени было объявлено о введении режима «Беспилотной опасности», после чего сообщили о закрытии аэропортов.

Влас Северин