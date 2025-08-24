Силы ПВО сбили 95 беспилотников над регионами России

Средства ПВО уничтожили 95 БПЛА Вооруженных сил Украины над 14 российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской и Ленинградской областями, а также над Крымом и Татарстаном.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки пострадали два человека, также поврежден жилой дом в Брянске. В Самарской области атаке подверглось промышленное предприятие в Сызрани. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании терминала НОВАТЭКа в порту Усть-Луга.

В Тверской, Калужской, Ростовской и Смоленской областях пострадавших нет, сообщали главы регионов. Информации о последствиях атак в других регионах пока не поступало.