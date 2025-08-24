Два жителя Брянской области пострадали при атаке ВСУ

Село Чуровичи Брянской области подверглось атаке ВСУ с применением БПЛА. Удар пришелся по автомобилю. В результате ранены два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Мужчина и женщина доставлены в больницу. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Кроме того, в Советском районе Брянска поврежден фасад и остекление в нескольких квартирах жилого дома. На месте работают оперативные и экстренные службы. Затем специальной комиссии предстоит оценить ущерб.

Ночью 24 августа господин Богомаз сообщал об уничтожении 21 беспилотника ВСУ над Брянской областью.