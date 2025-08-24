В Ленинградской области в результате атаки БПЛА загорелся терминал НОВАТЭКа

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО 10 беспилотников над портом Усть-Луга. Еще четыре БПЛА уничтожены над Кингисеппским районом региона.

Как уточнил господин Дрозденко в Telegram-канале, в результате падения обломков БПЛА в порту Усть-Луга загорелся терминал НОВАТЭКа. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Росавиации, петербургский аэропорт Пулково не принимал и не выпускал самолеты в период с примерно 21:00 мск 23 августа до 4:00 мск 24 августа.