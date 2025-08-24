Шнайдер победила Александрову в финале теннисного турнира в Мексике

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA 500 в мексиканском Монтеррее. В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут. Шнайдер завоевала пятый трофей WTA в одиночном разряде.

21-летняя Диана Шнайдер занимает 22-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации. Екатерине Александровой 30 лет. Она занимает 14-ю строчку международного рейтинга.