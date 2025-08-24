Аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и выпуск самолетов.

Как уточнило ведомство, обслуживание рейсов возобновилось в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Ижевска, Калуги и Кирова. Суммарно за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

23 августа работу приостановили более 10 аэропортов, в том числе петербургский Пулково и московский Шереметьево. Из-за этого, как сообщили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», перевозчики были вынуждены перенести или отменить часть рейсов.