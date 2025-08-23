«Аэрофлот» меняет расписание рейсов из-за закрытия аэропортов

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынуждено корректирует расписание путем переноса или отмены рейсов, сообщил перевозчик. Ранее об изменении расписания также сообщили «дочки» «Аэрофлота» — «Россия» и «Победа».

Как уточнила пресс-служба «Аэрофлота», причиной переноса и отмены рейсов стало введение временных ограничений на работу аэропортов Шереметьево в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге и некоторых других городах европейской части России.

Пресс-служба авиакомпании добавила, что пассажирам отмененных рейсов «предлагается вынужденный возврат стоимости билетов». Там также уточнили, что в настоящий момент отменены только некоторые рейсы, которые должны были вылететь до 00:00 мск.

Московский аэропорт Шереметьево сообщил о приостановке работы в 21:03 мск. Петербургский Пулково не отправлял и не принимал самолеты с 14:29 мск до 21:06 мск. В настоящий момент обслуживание рейсов приостановлено также в аэропортах Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Пензы, Нижнекамска, Тамбова, Калуги, Ижевска, Ульяновска, Кирова.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга сообщали об уничтожении беспилотников на подлете к городам. Минобороны заявляло, что с 14:00 мск до 17:00 мск над территорией России сбили 32 БПЛА.