«В список номинантов Шарапова вошла при первой возможности»

Сегодня в американском Ньюпорте состоится торжественная церемония введения в Международный теннисный зал славы новых лауреатов, в том числе экс-первой ракетки мира Марии Шараповой. Член комитета Международного теннисного зала славы известный теннисный эксперт Алексей Селиваненко в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову рассказал о некоторых нюансах работы по отбору новых членов зала и объяснил, почему торжественная церемония с участием самой известной российской теннисистки состоится именно сейчас.

Член комитета Международного теннисного зала славы Алексей Селиваненко

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Что представляет собой Международный теннисный зал славы?

— Традиция создания залов славы для признания выдающихся заслуг в различных областях человеческой деятельности, не только в спорте, родилась в Северной Америке очень давно. Теннисный зал был основан в 1954 году Джеймсом ван Аленом — бывшим теннисистом и теннисным администратором, который, кстати, изобрел тай-брейк.

В 1988 году зал был признан Международной федерацией тенниса (ITF). В настоящий момент в него избрано 270 членов из 28 стран. Это не только спортсмены, но и функционеры, популяризаторы тенниса, в том числе журналисты. Случайных людей среди них нет. Каждый претендент на включение в зал должен оставить свой след в истории нашего вида спорта.

— Каким образом сейчас происходит отбор новых членов зала?

— Процедура прописана в правилах и состоит из нескольких этапов. На каждом из них работает соответствующий комитет — по отбору новых членов, процессу номинации и так далее. Скажем, тот комитет, в который вхожу я, занимается организацией мероприятий, проводимых залом за пределами США. Число номинантов на включение и новых членов ограничено. Когда дело доходит до голосования, то в нем кроме экспертов, авторитетных представителей теннисного сообщества из разных стран может принять участие любой желающий. Правда, значимость голосов экспертов и простых болельщиков разная.

Теннисистка Мария Шарапова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Есть конкретные условия, которым должны удовлетворять номинанты?

— Да. Одно из ключевых: с момента окончания карьеры бывшего спортсмена до включения в зал должно пройти не менее пяти лет. Например, Мария Шарапова, которая не выступает с 2020 года, вошла в список номинантов при первой возможности. Это лишний раз подчеркивает ее заслуги.

Все-таки не надо забывать, что Мария — экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема, одна из ярчайших мировых звезд за всю историю тенниса.

К слову, вместе с Шараповой в зал в этом году будут включены американцы Боб и Майк Брайаны — самая титулованная пара в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). А вот канадца Даниэля Нестора, возглавлявшего парный рейтинг, пришлось отсеять по итогам голосования.

— До Шараповой в зал были включены два россиянина — Марат Сафин в 2016 году и Евгений Кафельников в 2019-м. При этом Сафин завершил карьеру позже, а избрали его раньше. Как это объяснить?

— В решении людей, которые определяют номинантов и входят в число выборщиков, не нужно искать какую-то логику. Процесс включения в зал не конкурс и не соревнование. К нему надо относиться как к признанию особых заслуг. Есть немало спортсменов, которые одержали много ярких побед, но по разным причинам пока не удостоились высокой чести.

Теннисисты Марат Сафин (слева) и Евгений Кафельников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Обиженные среди них имеются?

— Разумеется. Хотя таких случаев не очень много. Могу лишь сказать, что если человек выиграл хотя бы один турнир «Большого шлема» или имеет другие выдающиеся достижения, то с определенной степенью вероятности рано или поздно он попадет в зал.

— То есть у других представительниц так называемой золотой эры женского российского тенниса, в том числе Анастасии Мыскиной, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Елены Дементьевой, еще есть шанс?

— Конечно. Но тут надо учитывать много факторов, в том числе временной. В ближайшие годы будет очень много достойных претендентов, например, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Серена Уильямс, которые скоро удовлетворят временному критерию. Чуть позже в этот список наверняка войдет и Новак Джокович.