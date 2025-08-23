Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«В список номинантов Шарапова вошла при первой возможности»

Член комитета Международного теннисного зала славы Алексей Селиваненко — о включении в зал Марии Шараповой

Сегодня в американском Ньюпорте состоится торжественная церемония введения в Международный теннисный зал славы новых лауреатов, в том числе экс-первой ракетки мира Марии Шараповой. Член комитета Международного теннисного зала славы известный теннисный эксперт Алексей Селиваненко в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову рассказал о некоторых нюансах работы по отбору новых членов зала и объяснил, почему торжественная церемония с участием самой известной российской теннисистки состоится именно сейчас.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Что представляет собой Международный теннисный зал славы?

— Традиция создания залов славы для признания выдающихся заслуг в различных областях человеческой деятельности, не только в спорте, родилась в Северной Америке очень давно. Теннисный зал был основан в 1954 году Джеймсом ван Аленом — бывшим теннисистом и теннисным администратором, который, кстати, изобрел тай-брейк.

В 1988 году зал был признан Международной федерацией тенниса (ITF). В настоящий момент в него избрано 270 членов из 28 стран. Это не только спортсмены, но и функционеры, популяризаторы тенниса, в том числе журналисты. Случайных людей среди них нет. Каждый претендент на включение в зал должен оставить свой след в истории нашего вида спорта.

— Каким образом сейчас происходит отбор новых членов зала?

— Процедура прописана в правилах и состоит из нескольких этапов. На каждом из них работает соответствующий комитет — по отбору новых членов, процессу номинации и так далее. Скажем, тот комитет, в который вхожу я, занимается организацией мероприятий, проводимых залом за пределами США. Число номинантов на включение и новых членов ограничено. Когда дело доходит до голосования, то в нем кроме экспертов, авторитетных представителей теннисного сообщества из разных стран может принять участие любой желающий. Правда, значимость голосов экспертов и простых болельщиков разная.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Есть конкретные условия, которым должны удовлетворять номинанты?

— Да. Одно из ключевых: с момента окончания карьеры бывшего спортсмена до включения в зал должно пройти не менее пяти лет. Например, Мария Шарапова, которая не выступает с 2020 года, вошла в список номинантов при первой возможности. Это лишний раз подчеркивает ее заслуги.

Все-таки не надо забывать, что Мария — экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема, одна из ярчайших мировых звезд за всю историю тенниса.

К слову, вместе с Шараповой в зал в этом году будут включены американцы Боб и Майк Брайаны — самая титулованная пара в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). А вот канадца Даниэля Нестора, возглавлявшего парный рейтинг, пришлось отсеять по итогам голосования.

— До Шараповой в зал были включены два россиянина — Марат Сафин в 2016 году и Евгений Кафельников в 2019-м. При этом Сафин завершил карьеру позже, а избрали его раньше. Как это объяснить?

— В решении людей, которые определяют номинантов и входят в число выборщиков, не нужно искать какую-то логику. Процесс включения в зал не конкурс и не соревнование. К нему надо относиться как к признанию особых заслуг. Есть немало спортсменов, которые одержали много ярких побед, но по разным причинам пока не удостоились высокой чести.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Обиженные среди них имеются?

— Разумеется. Хотя таких случаев не очень много. Могу лишь сказать, что если человек выиграл хотя бы один турнир «Большого шлема» или имеет другие выдающиеся достижения, то с определенной степенью вероятности рано или поздно он попадет в зал.

— То есть у других представительниц так называемой золотой эры женского российского тенниса, в том числе Анастасии Мыскиной, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Елены Дементьевой, еще есть шанс?

— Конечно. Но тут надо учитывать много факторов, в том числе временной. В ближайшие годы будет очень много достойных претендентов, например, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Серена Уильямс, которые скоро удовлетворят временному критерию. Чуть позже в этот список наверняка войдет и Новак Джокович.

«Ломать ракетки — не мой стиль»

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в сибирском городе Нягань. Теннисом начала заниматься в четыре года. «Маша впитывала все, что я ей говорил и показывал. Все схватывала на лету. Она осваивала те удары, которые до сих пор не всем понятны. В 7 лет уже умела выполнять крученую подачу и была маленьким мастером. Вы не представляете, что в жизни она добрая, мягкая, улыбчивая девочка, но стоит ей взять в руки ракетку, она — зверь»,— рассказывал о Шараповой ее первый тренер Юрий Юдкин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Когда Марии Шараповой было шесть лет, ее заметила теннисистка Мартина Навратилова и посоветовала отдать девочку в академию Ника Боллетьери, вырастившую за свою историю восемь первых ракеток мира. Так Шарапова оказалась во Флориде. Позже ей начал серьезно помогать Роберт Лэнсдорп, который в свое время воспитал таких чемпионов как Пит Сампрас и Трэйси Остин

Фото: AP / Chiaki Tsukumo

«Моя жизнь в России — тот жизненный опыт, который сформировал меня как личность. Это не только страна, но люди, менталитет, умение держать удар»
Переезд в США в 1995 году дался Шараповой нелегко: в первое время семье приходилось жить в общежитии и сильно экономить, поскольку отец девочки — Юрий (на фото) — не знал английского языка и испытывал трудности с поиском работы

Фото: Reuters / Ian Hodgson

Американский тренер по теннису Ник Боллетьери: «Теннис — это то, что ее заводит. Забудьте обо всем, что не относится к теннису — позирование для журналов и все прочее. Да, она это тоже делает, но, уверяю вас, в сравнении с теннисом ей это до лампочки. То, что ей удается на корте – для нее превыше всего. Только посмотрите разок, как она тренируется. Она никогда не стоит посреди корта и никогда не тратит лишнего времени на разминку. Нет, она всегда сразу выходит на площадку и говорит: "Ну что, начнем, черт возьми!" Она настоящий боец, и любой в академии, кто играет с ней в спарринге, очень быстро начинает напоминать подопытного кролика»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2001 году Мария Шарапова дебютировала на взрослых соревнованиях, однако проиграла в первом же круге турнира второго по значимости цикла — ITF. Впрочем, через год в Коламбусе ей удалось выбить из турнира соперницу, входившую тогда в число 300 лучших в мире. А к 2004 году российская спортсменка уже входила в 40 сильнейших теннисисток мира

Фото: Reuters / Robert Galbraith

В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова, имевшая за спиной несколько побед в мировых турнирах, попала в финал самого престижного из них — Wimbledon, где сумела обыграть двукратную победительницу этого турнира, американку Серену Уильямс. Впервые в истории чемпионкой Wimbledon стала россиянка

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

«Когда в игре у тебя портится настроение или самочувствие, стоит услышать "Давай, Мария!", как все проходит. А когда все получается, то восхищенные возгласы заставляют играть только лучше»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Впервые Мария Шарапова стала первой ракеткой мира в августе 2005 года. В общей сложности она возглавляла рейтинг WTA на протяжении 21 недели. В активе спортсменки 35 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и трех турнирах WTA в парном разряде

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

«Когда я выиграла один из моих первых титулов, я тут же направилась в бутик Марка Джейкобса, я купила себе первую дизайнерскую вещь, и это платье до сих пор у меня»
На фото: Мария Шарапова (в центре) и группа «Уматурман» на вечеринке в честь российской теннисистки в гостинице «Арарат-Хайят», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Помощь молодежи — это лучшее вложение, ключ к нашему общему будущему. Моя цель заключается в том, чтобы дать возможность молодым людям реализовать свой потенциал»
Мария Шарапова активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 2007 году при поддержке ООН она учредила собственный фонд, помогающий жертвам чернобыльской катастрофы и их семьям

Фото: Reuters / Mike Blake

«Ты не можешь быть хорошим другом один день, а на следующий день выходить играть против него и хотеть обыграть его — это не совсем то, что называется нормальной дружбой»

Фото: Reuters / Jeff Zelevansky

В 2012 году Мария Шарапова была официально назначена знаменосцем сборной России. На церемонии открытия ХХХ летней Олимпиады в Лондоне она вывела российскую команду на стадион. На самих Играх Шарапова завоевала серебряную медаль, уступив в финале Серене Уильямс

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2012 году Мария Шарапова стала победительницей Roland Garros. Выиграв до этого три других турнира Большого шлема (Wimbledon-2004, US Open-2006, Australian Open-2008), россиянка вошла в элитный клуб теннисисток, которым за карьеру удавалось хотя бы по разу победить на всех главных соревнованиях мирового тенниса

Фото: AP / Michel Euler

Мария Шарапова зарегистрировала бренд Sugarpova, под которым выпускает жевательные и шоколадные конфеты премиум-класса. Презентация компании, в которую теннисистка инвестировала $500 тыс., состоялась в августе 2012 года в Нью-Йорке, в апреле следующего года продажи были запущены в России. За первые полгода было продано более 1,5 млн упаковок конфет средней стоимостью $6. Forbes оценил бизнес в $195 млн, его текущий годовой оборот составляет около $20 млн

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2015 году Шарапова в 11-й раз подряд возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменок мира, составляемый Forbes. По данным издания, доход россиянки за год составил почти $30 млн. При этом львиную долю доходов теннисистки составили поступления от рекламных контрактов. В разное время она была амбассадором Nike, Palmolive, Porsche, Samsung, Colgate. В последних рейтингах спортсменка уже не фигурировала

Фото: Reuters / Charles Platiau

Противостояние Марии Шараповой и Серены Уильямс (слева) насчитывает 20 встреч и считается классикой современного женского тенниса. На счету российской спортсменки только две победы, причем обе — в 2004 году. В январе 2016 года в четвертьфинале Australian Open Шарапова вновь уступила американке

Фото: Reuters / Thomas Peter

В марте 2016 года Шарапова оказалась в центре громкого допингового скандала. Во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе она призналась, что провалила допинг-пробу. Ее адвокат Джон Хэггерти пояснил, что мельдоний, попавший в список запрещенных препаратов 1 января этого года, Мария Шарапова принимала более десяти лет по рекомендации лечащего врача. Первоначально спортсменку дисквалифицировали на два года, но позднее сократили этот срок. Уже 26 апреля 2017 года Шарапова снова вышла на корт

Фото: AP / Damian Dovarganes

«Когда я выхожу на корт, для меня не важно, кто находится на противоположной стороне корта. Я просто хочу сыграть свою игру. Я уважаю любую соперницу, но при этом всегда хочу победить»

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

После дисквалификации Мария Шарапова выиграла один турнир WTA — открытый чемпионат Тяньцзиня в октябре 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В сентябре 2017-го теннисистка опубликовала автобиографию на английском языке «Unstoppable: My Life So Far» («Неудержимая. Моя жизнь»), в которой рассказала историю своего пути к успеху. В октябре того же года книга заняла второе место в ежемесячном рейтинге спортивных бестселлеров New York Times

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Свой последний официальный матч Мария Шарапова сыграла 21 января на первом в 2020 году турнире Большого шлема. На Australian Open в первом круге она уступила хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Я жила теннисом, а теннис дал мне жизнь. Я каждый день буду скучать по нему»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В декабре 2020 года Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Александром Гилксом (на фото). «Я сказала: "Да" с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала она у себя в соцсетях

Фото: Angela Weiss / AFP

В 2021 году Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге теннисисток, заработавших больше всех за карьеру. Россиянку опередили сестры Уильямс. За время выступлений сумма ее призовых составила $38,8 млн. Сейчас бывшая первая ракетка мира проживает в пригороде Лос-Анджелеса
На фото (слева направо): с актрисами Люси Бойнтон, Гугу Мбата-Роу и Деми Мур

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

