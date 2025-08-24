Президент ЮАР провел переговоры с Зеленским и лидерами ЕС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел серию телефонных разговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским, Франции Эмманюэлем Макроном и Финляндии Александром Стуббом. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта.

«В ходе всех обсуждений европейские лидеры открыто делились своими точками зрения, высоко оценивали роль Южной Африки во взаимодействии с обеими сторонами конфликта»,— сообщила пресс-служба президента ЮАР. Господин Рамафоса также подчеркнул необходимость двухсторонних и трехсторонних встреч между лидерами России, Украины и США.

18 августа Сирил Рамафоса общался по телефону с Владимиром Путиным. Президент России рассказал ему об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».