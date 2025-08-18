Путин рассказал Рамафосе об итогах встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказа об итогах российско-американского саммита на Аляске. Лидеры также обсудили стратегическое партнерство между Россией и ЮАР.

«Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса»,— сообщил Кремль.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом окончательных договоренностей по Украине достигнуто не было, подчеркнул господин Трамп.

Лусине Баласян