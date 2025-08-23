В Петербурге из-за упавшего беспилотника выбило два окна в жилом комплексе

В ЖК «Огни Залива» на юге Санкт-Петербурга выбило стекла при подавлении беспилотника. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале. Повреждены два окна, собственникам квартир выплатят компенсацию из городского бюджета.

Никто не пострадал, сообщил чиновник. Капитальных повреждений фасада нет, добавил он. «Фонтанка» опубликовала фотографии с места происшествия. Территория рядом с ЖК оцеплена. У многоэтажки собрались люди — они снимают последствия налета на смартфоны. Полицейские проверяют стройку рядом с жилым комплексом, отмечает издание.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников днем. Из-за налета в аэропорту Пулково были задержаны десятки рейсов. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке на столицу — беспилотник был сбит на подлете к городу. Режим беспилотной опасности объявили и в Татарстане. Всего, по данным Минобороны, в России с 14:00 до 17:00 мск сбили 32 беспилотника.