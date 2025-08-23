В Пулково задержаны почти 40 рейсов

В аэропорту Пулково 23 августа были задержаны 20 рейсов на вылет и 19 — на прилет. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку. В авиагавани находится сотрудник прокуратуры для контроля за соблюдением прав пассажиров.

Росавиация в 14:29 мск сообщила, что в петербургском аэропорту вводятся ограничения «для обеспечения безопасности полетов». По состоянию на 17:35 мск меры продолжали действовать.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об угрозе атак БПЛА в регионе и замедлении мобильного интернета. Позднее он уточнил, что один беспилотник был сбит в Тосненском районе.

«Фонтанка» пишет, что жители Санкт-Петербурга сегодня впервые получили рассылку от МЧС с предупреждением об угрозе атак БПЛА. Издание отмечает, что «в рассылке впервые упомянули город — раньше такие предупреждения касались лишь Ленобласти».