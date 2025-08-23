На фоне ограничений в аэропорту Казани задерживается более 10 рейсов

В казанском аэропорту задерживается более 10 рейсов как на вылет, так и на прилет на фоне введенных ранее ограничений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту Казани задерживается более десяти рейсов на фоне введенных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вылет рейса авиакомпании «Смартавиа» 5N 598 из Санкт-Петербурга задержан с 18:05 до 21:50. Также рейс EO 904 в Волгоград авиакомпании «Икар» задержан с 21:25 23 августа до 01:40 24 августа. Также задерживаются несколько рейсов в Шереметьево, Сургут и Санкт-Петербург.

Рейс EO 770 из Уфы в Казань, запланированный на 23 августа в 20:35, прибудет 24 августа в 00:45. Также ожидается прибытие рейса 5N 537 из Санкт-Петербурга, вылетевшего 23.08.2025 в 20:55 и прибывающего в 23:20. Помимо них, на прибытие в воздушную гавань Казани задерживаются самолеты из Стамбула, Ханты-Мансийска, Москвы и Сочи.

Сегодня в Татарстане в шестой за неделю был введен режим беспилотной опасности. После в аэропорту были введены ограничения на прием и вылет самолетов.

