Жена Эрдогана призвала Меланию Трамп вступиться за детей Газы, как за украинских

Первая леди Турции Эмине Эрдоган обратилась к супруге президента США Мелании Трамп. Она попросила ее проявить такую же заботу о детях в секторе Газа, какую она проявляет к украинским детям, пострадавшим от военных действий. Текст письма опубликовало TRT Global.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Roberts / Reuters Фото: Joshua Roberts / Reuters

В письме госпожа Эрдоган предложила госпоже Трамп связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросить его прекратить военные действия в Газе. «В наши дни, когда мир переживает коллективное пробуждение и признание Палестины стало глобальной волей, я считаю, что ваш призыв станет подтверждением исторической ответственности перед палестинским народом»,— написала она в письме.

Эмине Эрдоган сообщила, что ее вдохновило письмо, которое Мелания Трамп недавно написала Владимиру Путину. Супруга президента США просила российского президента подумать о страдающих детях на Украине. По информации телеканала Fox News, письмо передал Дональд Трамп во время переговоров на Аляске.