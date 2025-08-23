К 2030 году на Кубани до 85% всего транспорта должно быть не старше 10 лет

В Краснодарском крае в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется работа по увеличению доли парка подвижного состава, имеющего срок эксплуатации не старше 10 лет. В период 2026–2030 годов до 85% всех автобусов, троллейбусов и трамваев в регионе должно быть не старше этого возраста. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Фото: телеграм-канал Евгения Первышова, t.me / PervyshovEA Фото: телеграм-канал Евгения Первышова, t.me / PervyshovEA

Также, по информации ведомства, к 2030 году на территории Краснодарского края будет обновлено свыше 2 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта.

«Подвижной состав будет российского производства с приоритетом экологичных автобусов на газу, а также доступных для маломобильных групп населения (при конструктивной возможности). В приоритетном порядке запланировано обновление автобусного парка в городах и агломерациях с населением более 50 тыс. человек»,— сообщают в региональном минтрансе.

Там также сообщили, что в 2024 году за счет специальных казначейских кредитов на Кубани было приобретению 163 единиц подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (среднего и большого классов) на общую сумму 1,98 млрд руб. «В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Кропоткине, Кореновске и Тихорецке на линию вышли 163 автобуса различного класса, оснащенных системами кондиционирования воздуха с использованием экологически чистого топлива. Из них 24 автобуса марки "НефАЗ" оборудованы системами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Весь закупаемый общественный пассажирский транспорт является современным, отвечает высоким требованиям безопасности, комфортности и доступности для маломобильных граждан, в том числе оборудован системой кондиционирования, что наиболее важно для южного региона»,— рассказали в министерстве.

Дмитрий Михеенко