ARD: диверсанты заложили не менее четырех бомб на «Северных потоках»

Не менее четырех взрывных устройств были заложены на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Каждое из них весило от 14 до 27 кг, сообщает ARD. Телеканал получил доступ к документам по аресту гражданина Украины Сергея К., задержанного в Италии по подозрению в причастности к диверсии.

Согласно документам, украинец руководил группой из семи диверсантов. Они, по версии следствия, спустились на глубину 70-80 м и разместили взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Взрывчатка состояла из смеси гексогена и октогена, устройства были снабжены взрывателями замедленного действия. По информации ARD, подозреваемый входил в состав экипажа парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для операции.

Следователи Федерального управления уголовной полиции ФРГ полагают, что после диверсии Сергей К. покинул яхту в порту Вик 22 сентября 2022 года. Согласно материалам расследования, там его встретил водитель и отвез обратно на Украину. Другие подозреваемые, как считается, вернулись в район Хох-Дюне недалеко от Варнемюнде, где изначально арендовали «Андромеду».