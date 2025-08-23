NBC: Трамп постом в соцсети подал сигнал Украине о необходимости уступить России

Президент США Дональд Трамп своим недавним постом в Truth Social подал особый сигнал Украине, заявил NBC News представитель Белого дома. По словам источника, смысл в том, что Киеву придется согласиться на условия Москвы.

«Пост был сигналом о том, что Украина должна принять соглашение о мирном урегулировании преимущественно на условиях России», — говорится в публикации со ссылкой на слова сотрудника Белого дома.

В четверг Дональд Трамп написал в соцсети, что «трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя». Он обвинил бывшего президента Джо Байдена в том, что тот «не позволял Украине» идти на решительные действия.