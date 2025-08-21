Трамп объявил о приближении «интересных времен» в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в контексте конфликта на Украине приближаются интересные времена. Он не пояснил, что конкретно имеется в виду. На днях Белый дом сообщал о подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В своем посте Дональд Трамп критикует бывшего президента США Джо Байдена. По мнению господина Трампа, если бы в 2022 году он был президентом Соединенных Штатов, шансы на вооруженный конфликт на Украине были бы нулевые. 15 августа похожую точку зрения высказывал Владимир Путин.

Дональд Трамп упомянул, что Джо Байден не стремился поставлять Украине атакующее вооружение. «Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя»,— написал господин Трамп. «Джо Байден не позволял Украине отвечать ударом, лишь защищаться. Как это сработало?» — задался вопросом американский президент.