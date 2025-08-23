Духовный советник Трампа летит на Украину

Неофициальный духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс сообщил, что вылетает из Южной Кореи на Украину. Он написал об этом в соцсети Х, опубликовав свое фото в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Gerald Herbert / AP

Сколько продлится его визит, не уточняется. Также неизвестно, планирует ли американец встретиться с кем-то из украинских чиновников.

Марк Бернс — священнослужитель из Южной Каролины. Журнал Time в 2016 году назвал его личным пастором Дональда Трампа, который сейчас второй раз занимает пост президента США. Священнослужителя считают одним из первых сторонников господина Трампа при запуске его предыдущей президентской кампании.

В прошлый раз Марк Бернс посещал Киев в конце марта. Главный раввин Украины Моше Асман говорил, что мнение господина Бернса имеет большое значение в формировании политики США.