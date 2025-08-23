Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным на Аляске

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий попросил прощения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Его официальное обращение опубликовано на сайте Православной церкви в Америке.

Архиепископ заявил, что провел встречу по собственной инициативе. Однако по его словам, некоторые люди сочли, что Алексий упустил возможность «потребовать мира на фоне продолжающегося конфликта» на Украине. Сам он напомнил, что Православная церковь в Америке неоднократно осуждала «агрессию против Украины».

«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий,— сказано в заявлении Алексия. — Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал».

Владимир Путин посетил Аляску 15 августа для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Их переговоры продлились почти три часа. После господин Путин возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», а также пообщался с архиепископом Алексием. Он подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского.

