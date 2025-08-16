Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске

Президент России Владимир Путин после переговоров в президентом США Дональдом Трампом возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон».

Кладбище находится вблизи военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где проходили переговоры президентов России и США. Как уточнили в Кремле, там захоронены останки советских летчиков и моряков, которые обеспечивали поставки военной техники по ленд-лизу во время Второй мировой войны. Владимир Путин возложил по букету роз к девяти могилам.

Президент России также пообщался с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Он подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского

Переговоры президентов России и США продолжались 2 часа 45 минут. Соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта достигнуто не было. На вопросы журналистов Владимир Путин и Дональд Трамп отвечать стали.