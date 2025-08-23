Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА под Волгоградом

При атаке БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области пострадал работник РЖД. Его госпитализировали с осколочным ранением. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионом сбили два беспилотника. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что пострадали три человека, в том числе ребенок. По его словам, один из дронов упал в Петровом Валу вблизи многоэтажки. Аэропорт Волгограда приостанавливал работу.