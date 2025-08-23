Силы ПВО за два часа сбили семь беспилотников

Минобороны России заявило, что с полуночи и до 1:40 мск силы ПВО уничтожили семь беспилотников над тремя регионами.

Как уточнило ведомство, четыре БПЛА сбиты над Ростовской областью, два — над Волгоградской, один — над Краснодарским краем.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что силы ПВО отражают массированную атаку на регион. Один беспилотник упал вблизи многоэтажного дома в городе Петров Вал. Пострадали три человека, в том числе ребенок. В результате падения обломков еще одного беспилотника загорелась сухая трава.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь писал об отражении атаки БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах региона. Росавиация сообщала, что работу приостанавливали аэропорты Волгограда и Саратова.