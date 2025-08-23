Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пресс-атташе сборной России по футболу впервые стала женщина

Пресс-атташе мужской сборной России по футболу назначена Екатерина Гришенкова Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Гришенкова стала первой женщиной на этой должности. В сборной России подтвердили «Матч ТВ» информацию о ее назначении.

С августа по ноябрь 2024 года пресс-атташе команды был спортивный комментатор Роман Гутцайт.

Сборная РФ в следующем месяце проведет два товарищеских матча: 4 сентября российские футболисты встретится в Москве со сборной Иордании, 7 сентября — со сборной Катара в Дохе.

