Пресс-атташе сборной России по футболу впервые стала женщина
Пресс-атташе мужской сборной России по футболу назначена Екатерина Гришенкова Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
Гришенкова стала первой женщиной на этой должности. В сборной России подтвердили «Матч ТВ» информацию о ее назначении.
С августа по ноябрь 2024 года пресс-атташе команды был спортивный комментатор Роман Гутцайт.
Сборная РФ в следующем месяце проведет два товарищеских матча: 4 сентября российские футболисты встретится в Москве со сборной Иордании, 7 сентября — со сборной Катара в Дохе.