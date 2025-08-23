В Севастополе земельные участки для льготников будут проверять на месте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании городского правительства поручил изменить механизм выдачи земельных участков льготным категориям граждан. Он написал в своем Telegram-канале о необходимости сделать так, чтобы разрешения на предоставление земли льготникам выдавались только после визы глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Также, отмечает господин Развожаев, перед тем, как предоставить людям земельный участок, необходимо, чтобы профильные сотрудники выехали на местность и лично убедились, что он свободен.

«К сожалению, уже были случаи, когда участки по каким-то причинам резервировали на местах, где находятся детские площадки и другие объекты, как это произошло в Первомайке. В этом вопросе нужно навести порядок»,— написал губернатор Севастополя.

Напомним, на минувшей неделе председатель ТОС «Первомайка» Надежда Борисовна рассказала Михаилу Развожаеву, что участок рядом с Домом культуры, где располагается старая детская площадка, был зарезервирован под выдачу земельного участка льготникам.

Василий Хитрых