Минобороны: ВС РФ лишили ВСУ средств разведки и снабжения у Клебан-Быка

Подразделения «Южной» группировки войск в ДНР с помощью беспилотников уничтожили технику ВСУ, предназначенную для разведки и снабжения блокированных украинских подразделений. Об этом заявили ТАСС в Минобороны РФ.

В заявлении сказано, что в районе населенного пункта Клебан-Бык операторы БПЛА обнаружили движение наземного роботизированного комплекса ВСУ. Техника использовалась для доставки грузов блокированным украинским подразделениям и двигалась по открытой местности недалеко от Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели передали расчету ударных FPV-дронов, они уничтожили комплекс вместе с грузом, добавили в ведомстве.

Также сообщается, что расчеты беспилотников уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar). Этот радар предназначен для предупреждения о ракетной опасности. Для поражения цели применили барражирующий боеприпас «Ланцет».