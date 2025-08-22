Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве под видом ухода за престарелыми

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении Максима Ефимова, Валентины Черновой, Олега Макаревича, Кирилла Умарсаидова, Павла Титова и Юлии Павлюк, которые обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) под видом оказания патронажных услуг, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

С 2022-го по 2023 год обвиняемые, по версии следствия, размещали на созданных ими сайтах недостоверную информацию об оказании услуг по подбору персонала для ухода за больными и престарелыми.

«Участники организованной группы, выступая в роли так называемых менеджеров и сиделок, проводили аудиоконференции, убеждая потерпевших заключать договоры и перечислять на подконтрольные обвиняемым счета денежные средства в качестве оплаты за предстоящий патронаж», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 63 потерпевшим причинен ущерб более чем на 2 млн рублей. В отношении госпожи Афанасьевой уголовное дело уже находится на рассмотрении в этом же суде.

Ранее Ъ-СПб писал, что пожилой житель юго-запада Петербурга передал курьерам мошенников 7,5 млн рублей.

Андрей Кучеров