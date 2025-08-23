Три человека погибли в ДТП на Кубани
В дорожной аварии на трассе между станицами Кавказской и Новопокровской в Краснодарском крае погибли три человека. ДТП, как сообщает краевая Госавтоинспекция, произошло около 9:00 в субботу, 23 августа.
По информации дорожных полицейских, 38-летняя водитель Jeep Grand Cherokee не предоставила преимущество автомобилю «Лада», движущемуся во встречном направлении, и допустила столкновение. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Водитель Джипа с травмами доставлена в больницу.
По словам врио начальника Госавтоинспекции ОМВД по Новопокровскому району Сергея Баранова, предварительно, водитель Jeep Grand Cherokee не предоставила преимущество автомобилю «Лада» при проезде перекрестка.