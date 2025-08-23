В Москве прощаются с режиссером Юрием Бутусовым

В Московском драматическом театре имени Пушкина проходит церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым, передает ТАСС. У входа в театр появился стихийный мемориал с цветами и фотографиями.

На основной сцене театра установлена урна с прахом, сама сцена украшена декорациями из московских спектаклей режиссера. В фойе поставили портрет господина Бутусова. Венки на церемонию прислали в том числе коллективы МХАТа, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, театра им. Евгения Вахтангова.

Юрий Бутусов поставил десятки спектаклей в России и за рубежом. Он умер 9 августа во время отдыха в Созополе с семьей: вечером он отправился плавать в море, но не справился с волнами и течением. Режиссеру было 63 года. Тело кремировали в Болгарии. После церемонии прощания его прах перевезут в Санкт-Петербург.

О карьере режиссера — в материале «Ъ» «Унесенный волной».