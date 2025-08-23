Поезда в направлении Сочи, Анапы и Крыма следуют с опозданием из-за атаки БПЛА

Поезда в направлении курортов Черного моря следуют с опозданием. Это видно из расписания на официальном сайте РЖД. При этом в сторону Сочи задержка пассажирских составов не критичная — в пределах 30 мин, в сторону Анапы поезда опаздывают на 30 мин — 1,5 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Согласно официальному сообщению РЖД, в результате падения беспилотника на участке Россошь – Сохрановка в Ростовской области в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, но уже возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам, но задерживаются по состоянию на 9 часов утра 38 поездов до 3 часов 40 минут.

Василий Хитрых