Прокуратура нашла нарушения в школьных автобусах Староминского района

Прокуратура Староминского района проверила техническое состояние школьных автобусов в муниципалитете. К рейду были привлечены сотрудники районного ОГИБДД, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По результатам проверки, в ходе которой было проверено техническое состояние автобусов, подвозящих детей к образовательным учреждениям, в трех машинах были выявлены нарушения. Какие именно нарушения — в прокуратуре не уточнили, но проверялись: наличие огнетушителей и аптечек, а также функционирование специальных сигналов и маячков.

По результатам проверки, с целью устранения нарушений, прокуратура района внесла представление руководителю МБУ «ХЭС ОУ» Староминского района.

Василий Хитрых