Блогер Митрошина съехала из квартиры, где отбывала домашний арест

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес для домашнего ареста. До этого девушка проживала в квартире свекра в районе Митино, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Теперь блогер будет отбывать арест в квартире на Ленинградском проспекте. В связи с чем суд принял решение о смене места проживания, не уточняется.

Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. По версии следствия, блогер легализовала более 127 млн руб. через покупку недвижимости в Москве. В июне суд продлил ей домашний арест.

