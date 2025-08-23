38 поездов задерживаются после падения БПЛА в Ростовской области

В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка в Ростовской области нарушена работа контактной сети. Приостанавливалось движение поездов. Из-за этого задерживаются 38 поездов, сообщила пресс-служба РЖД. По ее данным, время задержки достигает до 3 часов 40 минут.

Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи силы ПВО сбили над территорией региона четыре БПЛА. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, из-за падения фрагментов БПЛА в нескольких местах возникли пожары, их потушили, никто не пострадал.