Силы ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах региона. Число сбитых БПЛА он не назвал.

«Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на регион. Один из БПЛА упал вблизи жилого дома в городе Петров Вал. Ранения получили три человека, в том числе ребенок.