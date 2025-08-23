Главе Темрюкского района внесли представление за торговлю на пляжах

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе Темрюкского района Федору Бабенкову по факту нарушения закона при использовании пляжных территорий. Как сообщили в надзорном ведомстве, на пляжах были выявлены факты повсеместного их использования не в соответствии с установленным режимом и вопреки разрешенному использованию земельных участков.

В частности, были установлены факты незаконного размещения пунктов проката плавсредств, нестационарных объектов торговли и пляжной инфраструктуры, аттракционов и автостоянок. Устранение нарушений поставлено на контроль специализированного прокурора.

Василий Хитрых