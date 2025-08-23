Грузия за семь месяцев на четверть сократила поставки вина в Россию

По итогам семи месяцев 2025 года ввоз грузинского вина в Россию сократился до $89,6 млн. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($121,5 млн), а также минимум с 2022 года ($72,2 млн).

Доля России в грузинском экспорте за упомянутый период упала с 69,7% до 61,6%. В целом поставки вина из Грузии за границу с начала года сократились на 16,7%, до $145,4 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

По итогам мая поставки вина из Евросоюза в Россию выросли до 9,9 тыс. тонн, что стало максимумом с ноября 2024 года. Показатель увеличился в основном за счет роста поставок из основных стран-производителей, в числе которых была Италия.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Игристое выдыхается».