Спасатели доберутся до российской альпинистки на пике Победы 24 августа

Группа спасателей МЧС планирует 24 августа прибыть на пик горы Победа в Киргизии, где сейчас находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей киргизского МСЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @natalina_1022 Фото: @natalina_1022

«Поисково-спасательная группа ... уже преодолела рубеж 6 тыс. м. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговициной»,— сказали в МЧС. В службе отметили, что на ход спасательной операции могут повлиять сложные погодные условия.

В МЧС сообщили, что отправили «одних из самых лучших» специалистов. Во время операции они также спустят с горы тело итальянского альпиниста, который находится с госпожой Наговициной в одной группе. Он погиб от отека головного мозга на высоте 6,9 тыс. м.

Наталья Наговицина сломала ногу во время экспедиции на пике горы Победа 12 августа. Все 10 дней она находится в зоне «летальной адаптации» на высоте 7,2 тыс. м. Сначала спасатели планировали добраться до альпинистки за 2-3 дня, потом срок увеличили до пяти дней. Вертолеты не могут подлететь к пику горы из-за разреженности воздуха, специалистам МЧС также мешает горный гребень.