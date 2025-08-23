За три часа над территорией России сбиты 10 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 20:50 мск 22 августа и до полуночи силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над тремя регионами.

Как уточнило оборонное ведомство, по четыре БПЛА сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, еще два — над Белгородской областью. Власти регионов о возможных последствиях налета не сообщали.

В ночь на 24 августа работу приостановили аэропорты Волгограда и Саратова, сообщала Росавиация. Угроза атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской области.