В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«На территории Краснодарского края объявлен режим "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуют укрыться в помещениях без окон и сохранять спокойствие. В укрытии необходимо находиться до объявления отбоя беспилотной опасности.

Лия Пацан