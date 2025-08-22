Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Фото: «Ъ-Кубань»

«На территории Краснодарского края объявлен режим "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуют укрыться в помещениях без окон и сохранять спокойствие. В укрытии необходимо находиться до объявления отбоя беспилотной опасности.

