В станице Казанской потушили возгорание травы

В станице Казанской Кавказского района 22 августа спасатели потушили открытое горение на травяном массиве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 20:04 по московскому времени, через минуту к месту вызова направили пожарные подразделения.

По прибытии первого расчета в 20:16 загорание было подтверждено на площади 480 кв. м. Уже к 20:20 пожар локализовали, а к 21:40 огонь полностью ликвидировали.

Для тушения привлекли 17 человек и четыре единицы техники: 10 спасателей и две машины от РСЧС, семь специалистов и две единицы техники от МЧС России.

Анна Гречко