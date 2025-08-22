Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре пропал пятилетний мальчик

Полиция Краснодара ищет пятилетнего мальчика, пропавшего вечером во дворе дома на улице Сергея Есенина, 121.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в своем Telegram-канале, разыскиваемый мальчик ростом 110-120 см, худощавого телосложения, со светлыми волосами и серо-голубыми глазами. На момент исчезновения он был в черной футболке с желтыми вставками и в черных шортах.

Полиция просит всех, кто может помочь, звонить по телефонам +7 (905) 494-24-25 или 102.

Лия Пацан

