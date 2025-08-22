Объявленный иноагентом политолог Марков заявил о 25-летней поддержке Путина

Политолог Сергей Марков, которого Минюст 22 августа внес в реестр иностранных агентов, заявил, что все 25 лет нахождения президента России Владимира Путина у власти поддерживал его решения.

«Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?» — написал политолог в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Минюста, политолог был внесен в реестр по следующим основаниям: участие в создании и распространение материалов иноагентов, распространение материалов нежелательных организаций, участие в качестве респондента на площадках иноагентов, распространение недостоверной информации о действиях российских властей.

