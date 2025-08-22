Свой среди иноагентов

Вечером 22 августа Минюст признал иностранным агентом политолога Сергея Маркова, который известен ярко выраженной поддержкой политики Кремля. Основанием стало распространение материалов других иноагентов и нежелательных организаций, а также его участие в качестве респондента на иностранных информационных площадках. По данным источника “Ъ” в администрации президента, господин Марков (внесен в реестр иностранных агентов) мог попасть в реестр Минюста из-за комплементарных заявлений в адрес руководства Азербайджана.

Политолог Сергей Марков (признан иноагентом)

Согласно сообщению Минюста, политолог «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также распространял сообщения и материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана на территории РФ нежелательной.

Кроме того, по данным ведомства, Сергей Марков (внесен в реестр иностранных агентов) «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентам». Наконец, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», следует из сообщения Минюста.

Сам господин Марков (внесен в реестр иностранных агентов) после такого решения явно пребывал в растерянности. В первых комментариях журналистам он заявил, что «это какая-то ошибка».

«У меня никаких контактов с властями по этому поводу не было. Это же, наверное, как-то власти чего-то в этом случае говорят»,— сказал он Telegram-каналу «Подъем».

Чуть позже политолог написал в своем Telegram-канале, что «атакой» на него занимаются «враги России и враги политики Владимира Путина»: «Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры». Эксперт резюмировал, что наделение его статусом иноагента — это удар по тем, кто «искренне поддерживает» президента, а также выразил уверенность, что «все разрешится хорошо». Свой последний пост, как и положено, он промаркировал специальной плашкой.

Сергей Марков (внесен в реестр иностранных агентов) с 1986 по 2011 год являлся преподавателем философского и политологического факультетов МГУ, МГИМО и ВШЭ. В 1996 году основал Институт политических исследований (ИПИ), а также экспертный центр «Форос». В 2005 году стал членом Общественной палаты РФ, в 2007-м — депутатом Госдумы от «Единой России». Входил в генеральный совет партии. В 2012 году являлся доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2018-м был внесен в санкционный список Украины, а в 2022-м — Канады. Регулярно выступает в качестве эксперта по международным и политическим вопросам на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, в «Комсомольской правде», «Парламентской газете», «Российской газете» и проч.

Источник “Ъ” в администрации президента говорит, что решение о внесении Сергея Маркова в реестр иностранных агентов может быть связано со скандалом, в который политолог попал в конце июля. Напомним, на фоне обострения российско-азербайджанских отношений он побывал на медиафоруме в Ханкенди, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Общаясь с журналистами, господин Марков (внесен в реестр иностранных агентов) тогда назвал его «блестящим интеллектуалом» и, «без сомнения, одним из наиболее опытных лидеров современного мира». Эксперт подчеркнул, что господин Алиев «представляет страну-победителя», поскольку Азербайджан «вчистую» победил в войне и полностью «освободил территорию Карабаха». «В этом смысле у него многие другие лидеры хотели бы поучиться, знать, в чем же секрет победы»,— заявил политолог.

Интересно, что участие в том же форуме принимал и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который задал вопрос самому Ильхаму Алиеву, назвав внешнюю политику Азербайджана «совершенно уникальной». После этого он вместе с политологом подвергся резкой критике со стороны военкоров и патриотически настроенных политиков, например главы «Справедливой России» Сергея Миронова, призвавшего лишить журналиста госнаград. Спустя пять дней после форума господин Гусман был уволен из ТАСС.

Политолог Илья Гращенков говорит, что Сергей Марков (внесен в реестр иностранных агентов) последовательно придерживался проазербайджанской позиции: «Видимо, настолько последовательно, что в России посчитали, что тот работает в интересах Баку». С этим согласен и политолог Константин Калачев: «Это не столько про Маркова (внесен в реестр иностранных агентов.— “Ъ”), сколько про наши будущие отношения с Азербайджаном».

Ситуация обнажила риски, которые возникают у экспертов, «говорящих добрые слова о руководителях стран ближнего зарубежья», считает господин Калачев, характер отношений с такими государствами «может меняться, а слово не воробей».

На Западе Сергея Маркова (внесен в реестр иностранных агентов) «считают прокремлевским», сам он «безусловно патриот» и поддерживает главу государства, но, «как оказалось, этого недостаточно», резюмировал эксперт.

По мнению Ильи Гращенкова, если Сергей Марков (внесен в реестр иностранных агентов) скорректирует позицию и сумеет донести это до властей, то есть шанс, что этот статус с него снимут. Напомним, из реестра иностранных агентов ранее были исключены более 200 человек, в том числе блогер Илья Соболев, журналисты Александр Литвинов, Владимир Воронов, Денис Константинов и другие.

Андрей Прах, Григорий Лейба, Божена Иванова