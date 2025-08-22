Жителю Туапсе грозит до 8 лет колонии за взятку полицейским

Туапсинский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело против 44-летнего жителя Туапсе, которого обвиняют в даче взятки, чтобы избежать наказания за употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным ведомства, в прошлом году на железнодорожном вокзале Туапсе фигурант передал сотрудникам транспортной полиции 12 тыс. руб. за непривлечение его к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. В результате уголовные дела были возбуждены как против взяткодателя, так и против полицейских-взяточников.

Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд Краснодарского края. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.